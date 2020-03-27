Sancaktepe'de kapalı olması gereken işyerinde kumar oynayan 9 kişi yakalandı

Sancaktepe Meclis Mahallesinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı ihbarını alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 23.35 sıralarında adrese baskın düzenledi. İşyerinde 9 kişinin bir internet sitesi üzerinden sanal tombala oynadığı belirlenirken, 13 laptop ve kumar makinesi ele geçirildi. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, kumar oynayan kişilere 9 bin 800 Lira para cezası kesildi.