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Sancaktepe'de kamyonetin kasasında 44 mülteci yakalandı

#Istanbul #Sancaktepe#Mülteci

Sancaktepe’de minibüsten inip kamyonete binen kişilerden şüphelenen polis, kamyonetin kasasında 12’si çocuk, 15’i kadın 44 mülteci yakaladı. Kamyonet şoförü A.K. tutuklandı.

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Sancaktepe Ulubey Caddesi'ndeki bir minibüsten inen 3 kişinin park halindeki bir kamyonete binmeye çalıştığını gören polis ekipleri, şüphelileri bir süre izledi. Kamyonetin yanına giderek kasayı açan ekipler, içeride çok sayıda kişinin olduğunu gördü. Mülteci oldukları tespit edilen 12’si çocuk, 15’i kadın 44 kişi, geri gönderme merkezlerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Polis kamyonet sürücüsü A.K.’yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Istanbul#Sancaktepe#Mülteci

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