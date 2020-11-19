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GeriGündem Sancaktepe'de kamyonet ile taksi çarpıştı; 2 yaralı
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Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Sancaktepe'de kamyonet ile taksi çarpıştı; 2 yaralı

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Sancaktepe'de kamyonet ile taksi çarpıştı; 2 yaralı
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Sancaktepe'de kamyonetle taksi ile çarpıştı. Kazada kamyonet devrilirken iki kişi yaralandı.

Kaza,14.30 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesinde meydana geldi. Okan İpekoğlu yönetimdeki 34 VU 5477 plakalı kamyonetle Seyit Gündüz yönetimindeki 34 TKA 43 plakalı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü İpekoğlu ve taksideki yolcu kadın, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Taksi sürücüsü Gündüz ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

 

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