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Sancaktepe'de hatalı 'U' dönüşü kazası

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#Sancaktepe#U Dönüşü#Trafik Kazası
Sancaktepede hatalı U dönüşü kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 09:59

Sancaktepe'de yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapan bir otomobil kazaya neden oldu. Şeridinde ilerleyen bir motosiklet hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Kaza sırasında duramayan başka bir motosiklet ise, yere düşen motosikletliye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, 14 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosikletli, sürücüsünün yasak olduğu halde 'U' dönüşü yaptığı otomobile çarptı.

Motosikletli yere düşerken aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletli ise, duramadı ve yerdeki motosikletliye çarptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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#Sancaktepe#U Dönüşü#Trafik Kazası

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