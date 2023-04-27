Sancaktepe'de hatalı 'U' dönüşü kazası

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Kaza, 14 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosikletli, sürücüsünün yasak olduğu halde 'U' dönüşü yaptığı otomobile çarptı.

Motosikletli yere düşerken aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletli ise, duramadı ve yerdeki motosikletliye çarptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.