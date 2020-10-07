Sancaktepe’de hafriyat kamyonu toprak boşaltırken devrildi

Kaza, Safa Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tepe yolu caddesindeki boş araziye toprak boşaltmak için gelen 34 BD 6799 plakalı hafriyat kamyonu dorsesindeki toprak boşalttığı sırada devrildi. Açık olan dorse caddede bulunan elektrik tellerini kopardı. Kopma sonucu elektrik telleri yandı. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, elektrik ekipleri de elektrik telleri üzerinde çalışma yaptı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü B.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi. Mahalle sakini Nermin Akdemir, "Görünmez kaza diyelim. Bahçeden ben sese çıktım. Hafriyat kamyonu kumunu boşaltıyordu. O arada gümbürtü oldu ve araç devrildi. Araç elektrik direklerinin üzerine devrildi. Cadde boyunca elektrik telleri yandı. Çocuklar burada oynuyorlardı. Büyük bir tehlikeyi atlattık. İnşallah beyaz eşyalarımız da yanmamıştır." diye konuştu.