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Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Sancaktepe'de feci kaza! Duvarı yıktı

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Sancaktepe'de feci kaza! Duvarı yıktı

İstanbul Sancaktepe’de bir tünelde seyir halinde olan TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Duvarın yıkıldığı ve TIR'ın büyük hasar aldığı kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlattı.

Sancaktepe’de Samandıra Caddesi üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu TIR şoförü Celil Hanmuhammedi, tünelde ilerlediği sırada iddiaya göre bir maddenin dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki bariyerlere çarptı, kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı TIR şoförü yara almadan atlattı.

TIR'da büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle tünel bir süreliğine trafiğe kapatıldı. TIR'ın çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik akışı tekrar eski haline döndü.

Kaza yapan TIR şoförü Celil Hanmuhammedi, “Yerde yağ ve su vardı, çamurluydu yer biraz, kaydı. Kolum biraz ağrıyor” dedi.

Sancaktepede feci kaza Duvarı yıktı

Sancaktepede feci kaza Duvarı yıktı

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