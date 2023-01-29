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Sancaktepe'de çocuklarını öldürüp, intihar etmişti! Yan yana toprağa verildiler

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#ŞANLIURFA#İstanbul#Sancaktepe
Sancaktepede çocuklarını öldürüp, intihar etmişti Yan yana toprağa verildiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 15:20

İSTANBUL'da 3 çocuğunu öldüren Mahir Mehmet Altun (33) ile Berat (11), Büşra A. (10) ve Yusuf Efe (4), Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi.

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Olay, 27 Ocak'ta Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Eşinin terk ettiği Mahir Mehmet Altun, oturduğu sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendisini de asarak yaşamına son verdi.

Ölü bulunan baba ile çocukları Berat, Büşra A., Yusuf Efe'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, kara yolu ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yüksektepe Mahallesi'ne getirildi. Baba ile 3 çocuğunun cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Sancaktepede çocuklarını öldürüp, intihar etmişti Yan yana toprağa verildiler

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#ŞANLIURFA#İstanbul#Sancaktepe

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