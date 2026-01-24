Sancaktepe'de ahşap baraka yangını

Haberin Devamı

Yangın, saat 05.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Türkan Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.



Binadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.