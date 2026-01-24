×
Sancaktepe'de ahşap baraka yangını

Güncelleme Tarihi:

Sancaktepede ahşap baraka yangını
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:50

Sancaktepe’de iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 05.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Türkan Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Sancaktepede ahşap baraka yangını

Binadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sancaktepede ahşap baraka yangını

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

