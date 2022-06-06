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Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın

#Sancaktepe#Yangın#İtfaiye
Sancaktepede 5 katlı binanın çatısında yangın

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.

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Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında apartmanın çatısında hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Sancaktepe#Yangın#İtfaiye

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