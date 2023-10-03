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Sancaktepe'de 3 kardeşten dünden beri haber alınamıyor

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#Sancaktepe#Kayıp Çocuklar#Batuhan Sağın
Sancaktepede 3 kardeşten dünden beri haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 23:30

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sokakta oynayan 3 erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor. Çocukların kaybolmadan önce, caddede koşturduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay dün saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden saat 17.00'den sonra haber alınamadı. Ailesi polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Mahalle sakinleri ve aile yakınları çevrede kayıp 3 çocuğu bulmak için seferber oldu. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. 

Sancaktepede 3 kardeşten dünden beri haber alınamıyor

EVLERİNİN ÖNÜNDEN GEÇERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Haber alınamayan 3 kardeşin kaybolmadan önce caddede koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların evlerinin önünden eğilerek, hızla koştuğu görüldü. 

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Sancaktepede 3 kardeşten dünden beri haber alınamıyor

"GÖRÜNTÜDE AŞAĞILARA GİDİYORLAR 3'Ü BERABER. O SAATTEN SONRA GÖREMİYORUZ"

Kaybolan çocukların babası Ayvaz Sağın, "3 tane çocuğum var. Çocuklarım dün saat 17.30 sıralarında buradan aşağı doğru ilerlemişler. O arada geriye dönmüyorlar. Yani gelmiyorlar. O yüzden arıyoruz. İnşallah bulunur.  Görüntüde aşağılara gidiyorlar 3'ü beraber. O saatten sonra göremiyoruz. Bulamadık yani. Hiçbir iz de yok. Arıyoruz ama gören duyan hiç kimse yok. Şüphelendiğim hiçbir şey yok. Herkes sabahtan beri arıyor kadınlar bile. Bir tanesi görüp benzetse diyeceğiz ki. Gördüler benzettiler oldu ama o öyle de arayan olmadı. Daha önce hiç böyle bir kaybolma olayı olmadı. Zaten öğrenciler, bugün okula gitmedikleri için müdürleri de aradı. Müdürlerine de ilettik. Muhtarların hepsine bilgi verdik ama bir sonuç yok. 24 saati geçti şu an. 27-28 saate geldi. Ama bir sonuç alamadık. İnşallah buluruz. tek umudumuz bu zaten" dedi. 

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#Sancaktepe#Kayıp Çocuklar#Batuhan Sağın

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