Sancaktepe'de 3 aracın karıştığı kaza: Anbean kamerada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Bakan Bilgin CNN TÜRKte... 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdiBakan Bilgin CNN TÜRK'te... 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok Aykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Uzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli miUzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli mi?#Sağlık
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Sumudica isyan etti Toplantı sonrası geri döndü ve... Söylediğim her şeyi...Sumudica isyan etti! Toplantı sonrası geri döndü ve... 'Söylediğim her şeyi...'#Marius Sumudica
Çocuklar geleceklerini inşa ediyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlarÇocuklar geleceklerini inşa ediyor! Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar#Kadir Tekin
Omikron tsunamisi durdurulabilir miOmikron tsunamisi durdurulabilir mi?#Omikron
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
Ya sizin kızınıza olsaydıYa sizin kızınıza olsaydı#Lavabo Açıcı
HABERLERGündem Haberleri

Sancaktepe'de 3 aracın karıştığı kaza: Anbean kamerada

#Trafik Kazası#Sancaktepe#Kaza
Sancaktepede 3 aracın karıştığı kaza: Anbean kamerada

Sancaktepe'de 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

Haberin Devamı

Kaza, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Merve Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparken, diğer otomobil ise karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

"BÜYÜK BİR SES DUYDUM" 

Kazanın sesiyle dışarıya çıktığını belirten Ali Mutlu, "Dükkandaydım, birden büyük bir ses duydum. Dışarıya çıktım, araçlar birbirine vurmuş, o ses de onlardan gelmiş. Bir araç karşı şeride sürüklenmiş, diğer araç da park halindeki araca vurmuş. Bir kişi elini tutuyordu, yaralıydı herhalde" dedi.  

Haberin Devamı

Sancaktepede 3 aracın karıştığı kaza: Anbean kamerada

KAZA ANI KAMERADA 

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda seyir halindeki iki otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri park halindeki otomobile vuruyor. Kaldırımda yürüyen bir kişinin, kaza nedeniyle panikleyerek uzaklaştığı görülüyor.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Sancaktepe#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı