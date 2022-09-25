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Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza
Sancaktepe TEMde zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 15:26

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda taksi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Sancaktepe TEM Otoyolu'nda saat 13.30 sıralarında, Kadıköy istikametinde ilerleyen Halil Ö. yönetimindeki 34 TES 65 plakalı taksinin kaputu yerinden çıkarak yola fırladı. Kaputun fırlamasıyla taksi sürücüsü yavaşladı. Arkadan gelen 34 LR 4681 plakalı otomobil sürücüsü yavaşlayan taksiye çarptı. Onun arkasından gelen 34 ZV 7218 plakalı otomobilin de diğer araçlara çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza

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