Sancaktepe TEM Otoyolunda kamyonet devrildi; 1 yaralı

Kaza, saat 13.45 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Ünsal yönetimindeki 34 VZ 6531 plakalı kamyonet Kadıköy istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle arka tekerleği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kamyonet sürücüsü Ünsal'a ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet devrilmesiyle yola saçılan demir parçalar nedeniyle Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu.