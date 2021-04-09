Sancaktepe Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sancaktepe'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta Kodu gönderilerin daha hızlı şekilde düzenlenerek dağıtımını ve teslimatını seri ve kolay hale getirmeyi amaçlamaktadır. Her il ve ilçeye ait posta kodu 5 farklı rakamla belirlenmektedir.

Sancaktepe Posta Kodu Kaçtır?

Gönderilerinizde daha hızlı ve güvenli teslimat için adreslerinize posta kodu eklemeniz önemlidir. Posta kodu sayesinde birçok karışıklığın önüne geçilebilmektedir. Sancaktepe adresine bir gönderi yapmak istiyorsanız posta kodunu kolayca öğrenebilirsiniz. Her hangi bir bölgeden Sancaktepe'ye gönderi yaparken yazmanız gereken 5 rakamlı kod 34885 olmalıdır.

İstanbul'un ilçesi Sancaktepe'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

Özellikle büyük şehirlerde ilçelerin çokluğu nedeniyle postaların hız kazanması açısından yazılması önemlidir. Büyükşehirlerdeki işleyin hızlı ve güvenli teslimatlar olabilmesi için posta kodu kullanmalısınız. İstanbul için de birçok posta kodu belirlenmiştir. Sancaktepe de bu ilçelerden biridir Sizin için İstanbul'un ilçesi Sancaktepe'nin ve mahallerinin posta kodunu araştırdık.

İstanbul İlçelerine Ait Posta Kodları

Ülkemizdeki iki ayrı yakaya bölünmüş ve en fazla ilçeye sahip büyükşehirlerden olan İstanbul'da gönderilerin posta kodu olması büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde postanedeki iş yükü azalırken, sizlerin gönderilerinin de daha hızlı şekilde dağıtıma hazırlanması, doğru adrese kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

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