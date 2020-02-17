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Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 17.02.2020 - 17:38,Son Güncelleme:/

Sancaktepe, kök hücre bekleyen Hüma ve Tolga için seferber oldu

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Sancaktepe, kök hücre bekleyen Hüma ve Tolga için seferber oldu

İstanbul Sancaktepe’de oturan ve geçen Ağustos ayında kendisine ilik yetmezliği teşhisi konulan 7 yaşındaki Hüma Menice Gündüz ile lösemi hastası Sakaryalı 33 yaşındaki belediye yöneticisi Tolga Eren için Sancaktepe halkı Kızılay’a kan vermeye koştu. Belediye hizmet binası içinde kurulan Kızılay standına, 2 gün süren kampanya boyunca kan veren Sancaktepeliler, Hüma ve 6 ay önce lösemi hastalığına yakalan Tolga için umut oldu.

Sağlıklarına kavuşabilmek için yardım bekleyen iki hastaya el uzatan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Tolga Bey Karasu Fen İşleri Müdürü iken, talihsiz bir hastalığa yakalandı. Hüma kızımızın annesi de  gelip bana kök hücreyle ilgili çalışma yapmamızı istedi. Bunun hem kendi evladı hem de bundan sonra ihtiyacı olacaklar için bir farkındalık oluşturmamız gerektiğini söylediğinde çok duygulandım. Kan bağışıyla, kök hücreyle ilgili mücadelemiz önümüzdeki süreçte de devam edecek.  Sancaktepe’de herkes bu kampanyaya katkıda bulunacak inşallah” dedi.

AKRANLARI OKULA GİDERKEN

Umutla kök hücre bekleyen minik Hüma’nın Tuğba Gündüz, kızına ilik yetmezliği teşhisi konulalı 6 ay olduğunu belirtip, “6 aydır bizler sahalarda, okullarda kök hücre bağışı için kampanyalar düzenliyoruz. 3 tüp kan vererek hayat kurtarabilirler” diyerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Akranları gibi okula gitmek yerine, hasta yatağında gelecek güzel bir haberi bekleyen Hüma,  “Dışarı çıkmak istiyorum, okula gitmek istiyorum* diyerek, umutla  sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

EN BÜYÜK ARZUSU GALATASARAY MAÇINA GİTMEK

Sakarya Karasu Belediyesi Fen işleri Müdürü iken 6 ay önce bu talihsiz hastalığa yakalanan Tolga Eray ise, kampanyaya aracı olan Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü’ye teşekkür etti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Tolga Eray en büyük dileğinin ise Türk Telekom stadında Galatasaray maçı izlemek veya Fatih Terim ile sohbet etmek olduğunu söyledi.

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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