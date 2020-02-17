Sancaktepe, kök hücre bekleyen Hüma ve Tolga için seferber oldu

Sağlıklarına kavuşabilmek için yardım bekleyen iki hastaya el uzatan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Tolga Bey Karasu Fen İşleri Müdürü iken, talihsiz bir hastalığa yakalandı. Hüma kızımızın annesi de gelip bana kök hücreyle ilgili çalışma yapmamızı istedi. Bunun hem kendi evladı hem de bundan sonra ihtiyacı olacaklar için bir farkındalık oluşturmamız gerektiğini söylediğinde çok duygulandım. Kan bağışıyla, kök hücreyle ilgili mücadelemiz önümüzdeki süreçte de devam edecek. Sancaktepe’de herkes bu kampanyaya katkıda bulunacak inşallah” dedi.

AKRANLARI OKULA GİDERKEN

Umutla kök hücre bekleyen minik Hüma’nın Tuğba Gündüz, kızına ilik yetmezliği teşhisi konulalı 6 ay olduğunu belirtip, “6 aydır bizler sahalarda, okullarda kök hücre bağışı için kampanyalar düzenliyoruz. 3 tüp kan vererek hayat kurtarabilirler” diyerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Akranları gibi okula gitmek yerine, hasta yatağında gelecek güzel bir haberi bekleyen Hüma, “Dışarı çıkmak istiyorum, okula gitmek istiyorum* diyerek, umutla sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

EN BÜYÜK ARZUSU GALATASARAY MAÇINA GİTMEK

Sakarya Karasu Belediyesi Fen işleri Müdürü iken 6 ay önce bu talihsiz hastalığa yakalanan Tolga Eray ise, kampanyaya aracı olan Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü’ye teşekkür etti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Tolga Eray en büyük dileğinin ise Türk Telekom stadında Galatasaray maçı izlemek veya Fatih Terim ile sohbet etmek olduğunu söyledi.