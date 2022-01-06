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Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü’den ‘İBB metro tünelini kapatıyor’ iddiası!

#Sancaktepe#Sancaktepe Belediye Başkanı#Şeyma Döğücü

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, CNN TÜRK yayınına bağlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin, Sancaktepe-Yenidoğan-Taşdelen metro hattı inşaatında kazılan tünel ve şaftların beton ve toprakla kapatıldığını iddia etti. Döğücü, “Sancaktepe halkının umutları toprak altına alınmakta, üzerine kamyonla toprak dökülmektedir” ifadelerini kullandı.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkili. Döğücü'nün iddiasına göre Sancaktepe metro hattı inşaatı durduruldu ve üstüne üstlük tünel ve şaftları toprak ve betonla doldurmaya başladı.

Döğücü, "Burada Sancaktepe halkının umutları toprak altına alınmaktadır. Üzerine kamyonla toprak dökülmektedir" dedi.

Uzunluğu 6,9 KM olan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı 2017 yılında başlatılmıştı. Döğücü, "Öz kaynaklarla ihale edilmiş bir hat. Kılçık dedikleri, ‘kılçık’ diye tabir ettikleri küçük bir hat. Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım imkanı verilmediğiyle alakalı bir savunmaları vardı. Biz o zaman dedik ki bakın; bunun öz kaynakla yapılabilir bir hat olduğunu biliyoruz ve o şekilde de planlanmış, sözleşmesi de yapılmış" diye konuştu.

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Döğücü, İBB metro hattına yatırım onayı çıkmadığı ve kredi alınamayacağı için durdurulduğunu söyledi.

Döğücü, "Ve maalesef güçlendirilerek bekletilebilirdi, yapımına başlanabilirdi. Bu kadar metro ağlarıyla örülen bir İstanbul'da 6,9 km'lik bir hat mı çok geliyordu ve buna mı kaynak ayrılamıyordu. Keşke yetki devrini verseler de biz yapsak. Bu bir ilçe belediyesinin bile yapabileceği bir hat olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi burayı tamamen Yenidoğan-Sancaktepe'yi gözden çıkarmış demektir" şeklinde konuştu.

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#Sancaktepe#Sancaktepe Belediye Başkanı#Şeyma Döğücü

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