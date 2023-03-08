Sanayinin 'çakır abla'sı Mehtap: Kadınlar çiçek ister ama ben balata istiyorum

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İzmit Sanayi Sitesi'nde oto tamir dükkanı işleten evli ve 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Mehtap Yavuz, iş disipliniyle herkesin takdirini topluyor. Tamirat işlerine çocuk yaşta babasının yanında başlayan Yavuz, 25 yaşında geldiğinde ise sanayini yolunu tuttu. İlahiyat fakültesini yarıda bırakan Yavuz, abisinin de teşvikiyle girdiği sanayide disk, fren, balata sistemleri tamirinden, yöneticilik pozisyonuna kadar birçok kademede çalıştı. 2 yıl önce kendi dükkanını açan Yavuz, burada 15 ve 18 yaşlarındaki iki oğluyla birlikte çalışıyor. Sanayinin 'çakır ablası' olarak tanınan Yavuz, herkesin takdirini topluyor.

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"ONLARA HEM ANNE HEM PATRON OLUYORUM"



Kadınların her alanda çalışması gerektiğini ifade eden Mehtap Yavuz, "Çocuklarımla ve kardeşlerimle birlikte bu yola baş koyduk. 25 yaşındayken Ankara’da sanayide çalışmışlığım var. Buraya geldikten sonra 10 yıl kadar yedek parça firmasında çalıştım. 2 çocuğum ve 4 elemanım var. Benimle birlikte 7 kişiyiz. Bazen bende eleman oluyorum, onlarla birlikte çalışıyorum. Yeri geliyor onlara anne, abla, yeri geliyor patron, her şey oluyorum" dedi.

"BİR DİSKE VE BALATAYA BAKTIĞIMDA BUNUN ARIZASINI TESPİT EDEBİLİYORUM"



El becerisini küçük yaşta geliştirdiğini belirten Yavuz, "Zorluğu var tabii. Zor kısmı daha fazla ama bunlara göğüs gerebilecek bir kapasitem de var, onun da farkındayım. Bir abimiz vardı. Bana sanayinin 'çakır ablası, Metin abisi' diye latifede bulunurdu. Ben fren, disk ve balatlar konusunda daha iyiyim. Bir diske ve balataya baktığımda bunun arızasını tespit edebiliyorum. Ya da bitmiş, bitmemiş veya şu kadar daha gider bunların tespitini yapabiliyorum. Benim için çok eğlenceli, hiç de zor gelmiyor" diye konuştu.

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"BEN KEPENGİMİ SADECE DEPREMZEDELERE YARDIMA GİDERKEN KAPATTIM"



Yaklaşık 2 sene önce dükkan açtığını, bu konuda çevresinden hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldığını vurgulayan Yavuz, "Dükkanı açtığımda birçok sevinen dostum da oldu, sevinemeyen dostum da oldu. Esnaf arkadaşlarımızdan iki ayda kepenk kapatacağımı, kadın başıma bu işi yapamayacağımı söyleyen birçok insan oldu. Ben kepengimi sadece depremzedelere yardıma giderken kapattım. Kadın diye kimse küçük görmesin. Sonuçta kadınların da zekası ve birçok şeyi yapabilecek kapasitesi var. Sanayiye de bir renk geldiğini düşünüyorum. Benim gibi birçok kadın arkadaş da var sanayide. Sanayi korkunç bir yer değil. Herkese yer var, herkes çalışabilir" şeklinde konuştu.

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"BEN BALATA İSTİYORUM"



Kendisini sanayide çalışırken gören hemcinslerinin hem şaşırdığını hem de sevindiğini ifade eden Yavuz, "Hemcinslerim 'Nereden aklına geldi?', 'Ne kadar güzel, bir kadının burada olması çok harika bir şey. Kendimizi güvende hissediyoruz' gibi şeyler söylüyorlar. Bayan müşterilerimden gayet memnunum. 8 Mart'ta genelde kadınlar çiçek ister ama ben balata istiyorum. Bana balata getirebilirler" ifadelerini kullandı.