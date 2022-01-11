Sanayici uyardı: Saç ekici değil kaynakçı arıyoruz

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Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelen işsizliğe çözüm bulmak ve sanayinin ara eleman sorununu çözmek üzere Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde kurulan merkezlerde en fazla tercih edilen bölüm güzellik ve saç bakımı hizmeti oldu. 100 öğrenciden 21’i güzellik ve saç bakım uzmanı olmak için kurs açılmasını isterken sanayiciler, ihtiyaçları olan elemanların yetiştirilmesi için uyarıda bulundu.

5 BİN LİRA MAAŞ VERİYORUZ

Sanayicinin eşleşme sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, şunları söyledi: “Verilen eğitimle sanayinin ihtiyacı örtüşmüyor. Onlar güzellik uzmanı yetiştirirken Adana sanayicisi tekstil ve giyim üretiminde çalıştıracak teknik eleman bulamıyor. OSTİM, İvedik sanayisi kaynakçı, makine operatörü, forklift operatörü arıyor. Sadece bizim bölgede şu anda 5 bin lira maaşla bin tane kaynakçı aranıyor ama yok.

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UYUMLU PLANLAMA ŞART

Sanayinin gerçekleri ile uyumlu bir eğitim planlaması şart. Biz güzellik uzmanlığı ve saç ekimi bölümlerinin OSB içlerinde açılmasına karşıyız. OSB’lerde sıkıntısını çektiğimiz, ara elemanların, tekniker, teknisyen, makine ressamı, kaynakçı, operatörlerin yetişmesini istiyoruz. Merkezi idare, OSB yönetimleri ve Milli Eğitim’in ortak hareket etmesi, iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Kısaca 12 Eylül öncesi eski meslek liselerinin yeniden işlevsel hale gelmesini istiyoruz.”

EN ÇOK TERCİH BU BÖLÜMLERE

Ekinci’nin verdiği bilgilere göre, 78 ilde toplam 308 organize sanayi bölgesinde 33’ü resmi 39’u özel olmak üzere toplam 72 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 56 bin 334 kişi eğitim alıyor. 10 bin 820 kişi mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görüyor. Bu merkezlerde en fazla seçilen meslek alanlarının başında yüzde 21 ile güzellik ve saç bakım hizmetleri geliyor. Bunu motorlu araçlar, elektrik-elektronik teknolojisi izliyor.