×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından YKS'ye giren gençler için tercih rehberi

Güncelleme Tarihi:

#YKS#Tercih#Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından YKSye giren gençler için tercih rehberi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 16:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin yeteneklerini keşfedeceği, hayallerini gerçeğe dönüştüreceği yeni yolculukta daima yanlarında olduklarını belirterek, "Tercih döneminde sizlere rehber olacak verilerle, karar süreçlerinizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençler için hazırladıkları "Tercih Rehberi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS sonuçlarının, gençler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Bakanlık olarak yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bu yeni yolculukta daima yanınızdayız. Tercih döneminde sizlere rehber olacak verilerle, karar süreçlerinizi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü sizler olacaksınız. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun. Dualarımız ve desteğimiz daima sizinle." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, gençler için hazırladıkları tercih rehberinde, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları, mezunların AR-GE ekosistemindeki temsiliyeti, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi, mezun ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarına katılımı gibi çok sayıda veri setinin bulunduğunu bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#Tercih#Mehmet Fatih Kacır

BAKMADAN GEÇME!