Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sözlü sınavla personel alacak. Söz konusu alıma yönelik sözlü sınav için 4-15 Ocak 2021 döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurular, Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

a) Mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

b) Hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4,

c) İktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14,

ç) İşletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24,

d) Kamu yönetimi bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P29,

e) Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P19,

f) Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34,

g) İstatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12, puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).