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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak… İşte başvuru şartları

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak… İşte başvuru şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Uzman yardımcılığı alımı için paylaşılan ilanda "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak. " ifadelerine yer verildi. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları...

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı için başvurular sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.

Sınav Ankara'da yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazananlar için sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
öğrenebilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3) ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.

4) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

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