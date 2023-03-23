Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kadın üreticilerin ürünlerini alacağız

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Cnn Türk
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 16:44

Depremin vurduğu kentlerde sanayi siteleri de büyük darbe aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölgeye verilen ve verilmesi planlanan destekleri CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıkladı. Bölgedeki sanayicilerin yalnız bırakılmayacağını açıklayan Varank, "kadın üreticilere destek olmak için onların ürünlerini alacağız" dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hatay en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden biri. Üretim tesisleri de bu yıkımdan etkilendi. 3 bine yakın dükkân var. 2 bininde orta hasar, ağır hasar oluştuğunu gördük. Farklı sanayi siteleri var, buralarda da yıkım oldu. Biz bakanlık olarak bir takım destekleri devreye aldık. Sanayici esnafımızla oturduk değerlendirdik, taleplerini değerlendirdik. Bir kısmı devreye aldığımız ya da alacağımız tedbirler. Burası 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri ile kurulmuş site. Burası depremden etkilenmedi. Hayatını kaybedenler oldu, 15 gün o sebeple üretim durdu. Burada gurur duyacağımız işi bu sanayi sitesi yapıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnafı buraya getirmişler. Onlar da burada üretim yapıyor. Depremin vurduğu 11 il Türk sanayisi için özel bir bölge.

Haberin Devamı

"BU BÖLGEDE SANAYİNİN PAYI YÜZDE 40"

Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasında sanayinin payı yüzde 27 ama bu bölgede yüzde 40. Sanayiyi mutlaka ayağa kaldırmamız gerekiyor. Neye ihtiyaç duyuluyorsa bunları vermek için gayret gösteriyoruz. Buraları asla yalnız bırakmayacağız.

"KADIN ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİNİ ALACAĞIZ"

Kadın girişimcilerimiz, kooperatiflerimiz bizim kalkınma ajanslarımızın destekleri ile kurulmuş yapılar. Üretimine devam edenler varsa ürünlerini almak için garanti veriyoruz. Siz dikiş mi dikiyorsunuz, dikişinizi yapın biz bunu alacağız. Kalkınma ajansımıza başvurabilirler.

Gözden KaçmasınBakan Varank, Hatayda... Depremzedelerin, tüm üretimlerine alım garantisi veriyoruzBakan Varank, Hatay'da... 'Depremzedelerin, tüm üretimlerine alım garantisi veriyoruz'Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Cnn Türk

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov