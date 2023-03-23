Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kadın üreticilerin ürünlerini alacağız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hatay en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden biri. Üretim tesisleri de bu yıkımdan etkilendi. 3 bine yakın dükkân var. 2 bininde orta hasar, ağır hasar oluştuğunu gördük. Farklı sanayi siteleri var, buralarda da yıkım oldu. Biz bakanlık olarak bir takım destekleri devreye aldık. Sanayici esnafımızla oturduk değerlendirdik, taleplerini değerlendirdik. Bir kısmı devreye aldığımız ya da alacağımız tedbirler. Burası 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri ile kurulmuş site. Burası depremden etkilenmedi. Hayatını kaybedenler oldu, 15 gün o sebeple üretim durdu. Burada gurur duyacağımız işi bu sanayi sitesi yapıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnafı buraya getirmişler. Onlar da burada üretim yapıyor. Depremin vurduğu 11 il Türk sanayisi için özel bir bölge.

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"BU BÖLGEDE SANAYİNİN PAYI YÜZDE 40"

Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasında sanayinin payı yüzde 27 ama bu bölgede yüzde 40. Sanayiyi mutlaka ayağa kaldırmamız gerekiyor. Neye ihtiyaç duyuluyorsa bunları vermek için gayret gösteriyoruz. Buraları asla yalnız bırakmayacağız.

"KADIN ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİNİ ALACAĞIZ"

Kadın girişimcilerimiz, kooperatiflerimiz bizim kalkınma ajanslarımızın destekleri ile kurulmuş yapılar. Üretimine devam edenler varsa ürünlerini almak için garanti veriyoruz. Siz dikiş mi dikiyorsunuz, dikişinizi yapın biz bunu alacağız. Kalkınma ajansımıza başvurabilirler.