Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Dünyada sanayileşme yeniden önem ve hız kazandı. Küreselleşme adeta tersine dönüyor. Serbest ticaretten, liberal ekonomiden eskisi kadar söz edilmiyor. Bunun yerine daha fazla gümrük duvarlarından, ticarette korumacılıktan söz ediliyor. AK Parti hükumetleri döneminde son 23 yıl boyunca her zaman yatırımı sanayileşme üretimi ve ihracatı önceliklendirilen bir yaklaşım içinde olduk ve özellikle 2012’den 2025’e kadar uyguladığımız teşvik sistemiyle aslında Türkiye’nin dört bir yanında binlerce yatırımı hayata geçirdik.



Sayın Numan Kurtulmuş‘un yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı seçilmesini tebrik ediyorum. Umarım hayırlara vesile olur. İlk dönemki gibi yine çok başarılı hizmetlere vesile olur.



"TEŞVİKLERLE ÇOK SAYIDA YATIRIMIN HAYATA GEÇMESİNE VESİLE OLDUK"



Dünyada üretimin yeniden önem kazandığı stratejik değer kazandığı bir dönemdeyiz ve Türkiye olarak bu döneme 23 yılda aslında sanayileşmede attığımız adımlarla hazırlandık ve 12 yıldır uyguladığımız teşvik sistemi ile de Türkiye’de çok sayıda yatırımın hayata geçmesine vesile olduk. Yatırımla 1 milyon 400 bin kişinin istihdamı sağlandı. Bu aslında önceki teşvik sistemimizin önemli başarıları beraberinde getirdiğinin de bir ispatı. Dünyada teknoloji savaşının ticaret savaşının kızıştığı bir dönemdeyiz. Ülkelerin birbirine teknolojik ürünleri satmaktan imtina ettiği ya da başka ülkelerden ithalat yapmaktan artık daha fazla imtina ettiği, daha fazla gümrük duvarlarını yükselttiği bir dönemdeyiz. İşte biz de böyle bir döneme Türkiye’yi hazırlamak ve Türkiye yüzyılını inşa etmemizi hızlandıracak adımlar atmak üzere geçmiş tecrübenin de ışığında yeni bir yatırım teşvik sistemi inşa ettik. Bu sistemin iki ana unsuru var. Bir tarafta Türkiye’yi teknolojik atılım da hızlandırmaya amaçlıyoruz, bir diğer tarafta da yerel kalkınma hamlesi ile kalkınmayı 81 ilimize tüm bölgelerimize hızla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Neleri destekleyeceğimizi hükümet olarak bakanlık olarak ilan ediyoruz. Teknoloji hamlesi kapsamında 1058 öncelikli ürünümüz var.



