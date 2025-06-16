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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır SAGE’de: Tam bağımsız Türkiye hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz

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#Mehmet Fatih Kacır#Sage#FÜZE
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır SAGE’de: Tam bağımsız Türkiye hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 18:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk milli seyir füzesi SOM ile birlikte Gökdoğan ve Bozdoğan gibi milli füzelerde büyük başarılara imza atan SAGE ziyaretine ilişkin “Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi SOM, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi projelere imza atan TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü’nde çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kritik teknolojilerde Tam Bağımsız Türkiye hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

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Bakan Kacır, Türkiye’nin en kritik füzelerini geliştiren TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nü (SAGE) ziyaret etti. Kacır, Türk savunma sanayisinin en kritik bileşenlerini geliştiren SAGE ziyareti sırasında kurum yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk Milli Seyir Füzesi SOM ile birlikte Gökdoğan ve Bozdoğan gibi milli füzelerde büyük başarılara imza atan SAGE’deki ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli merkezlerinden biri olan Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi SOM, Gökdoğan ve Bozdoğan gibi projelere imza atan TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü’nde çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kritik teknolojilerde ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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#Mehmet Fatih Kacır#Sage#FÜZE

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