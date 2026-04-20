Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz

Bakan Kacır, NSosyal hesabından KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2026 yılı 2. dönem başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2. dönem başvurularını başlatıyoruz. Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz. 2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında; 3 bin 899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı aldık. Şimdiye kadar, 1.842 proje için 1,8 milyar TL destek sağladık. Girişimci Destek Programı 2026 yılı 2. Çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.”

Söz konusu destek için bugün başlayan başvurular 8 Mayıs’a kadar devam edecek, detaylı bilgiye "kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.



