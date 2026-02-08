×
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CCPIT Başkanı ile kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 18:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ve Türkiye–Çin iş birlikteliklerini derinleştireceklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Heyetlerimizin katılımıyla kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye–Çin  diplomatik ilişkilerinin 55’inci yılında, ilişkilerimizi güven zemini üzerinde sürdürmek, katma değerli yatırımlarla sanayi ve teknolojide iş birliğimizi derinleştirmek, ortak kazanımı esas alan projelerle ekonomik ilişkilerimize güç katmak, daha dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret ortaklığı tesis etmek için çalışacağız.”

