Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BiGG 2025 yılı 2. çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 20:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2. Çağrısı sonuçlarını duyurdu.

Bakan Kacır NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2. Çağrısı Sonuçları Belli Oldu! Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin TL yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz!” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar, https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-yatirim-2025-yili-2-cagrisinin-sonuclari-belli-oldu adresinden açıklandı.

 

#Fatih Kacır#Bigg#TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim

BAKMADAN GEÇME!