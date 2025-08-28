Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır TEKNOFEST Mavi Vatan’da duyurdu: Bölgemizde ciddi tehditler var

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır TEKNOFEST Mavi Vatan'da CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını cevapladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır'ın açıklamalarından satır başları;

TEKNOFEST, çok heyecanlı geçiyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini Türk Milletiyle buluştuk. KKTC’de işaret fişeğini çakmıştık bu yıl, 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacağız. Şimdi zafer haftasında TEKNOFEST Mavi Vatan’dayız. Ata yadigarımız Savarona, TCG Anadolu, fırkateynlerimiz Türk milleti ile buluşuyorlar. Muhteşem bir atmosfer var. Şimdi zafer haftasında Mavi Vatan'dayız. Muhteşem bir atmosfer var.

SOMALİ'DE DOĞALGAZ ARAYAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türkiye’nin şu anda bütün dünyada ilkleri başaran kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilen böyle bir projeyi ortaya koymasını sağladı. Tam bağımsızlığımız için anavatanımızda denizlerde de güçlü olmak zorundayız. Deniz sistemlerine de muazzam yatırımlar yapıldı. Türkiye'nin sınıf atlamasına vesile olan işler başardık. TEKNOFEST, özellikle deniz kuvvetlerimizin bu projelerimizi milletimizle buluşturması bizi de motive etti.

Haberin Devamı

Füze sistemleri, roket sistemleri TUBİTAK tarafından geliştiriyor. Türkiye'nin muazzam bir tersane kabiliyeti var. Tuzla ve Yalova Türkiye'nin önemli tersaneleri. Bütün unsurları ile bu sistemler Türkiye'nin okyanuslarda güçlü olmasını sağlıyor. Türkiye sadece kendi kıyılarında değil yaptığı ikili anlaşmalarla uluslararası kıyılarda da görevler inşa eden bir ülke. Biz Somali açıklarında doğalgaz petrol arayan bir ülke haline geldik. Bütün bunları yapabilmek için, kendi milli deniz sistemlerimizin bu projeleri muhafaza edebilir hale gelmesi lazım. Bu güç olmadan Türkiye'nin okyanusa açılması mümkün olamazdı. Silahlı kuvvetlerimizin bütün bu başarısı Türkiye'nin aydınlık geleceğe taşınmasını hızlandırıyor.

ASELSAN YERLİ VE MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİYOR

75'te ASELSAN'ın kurulması, sonraki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi elbette öneli adımlar. 2000'li yıllardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile sınıf atladık bir özgüven devrimi inşa ettik. Biz ASELSAN'ı kurduğumuzda mesele telsiz meselesiydi. Bizimle müttefik olması gerekenler biliyorsunuz vermedi bize ambargo uyguladı. Ama mesela analog telsiz ile başladı. Daha sonra dijital telsizleri ürettik. Şifreli haberleşme sağlanan telsizler üretildi şimdi denizaltılardan uydulara kadar haberleşme sağlayan sistemleri ASELSAN'ımız yerli ve milli olarak geliştiriyor.

Haberin Devamı

ÇELİK KUBBE ADIM ADIM BÜYÜYECEK

Çelik Kubbe envanterde. Adım adım büyüyecek. Bunun ötesinde 1.5 milyar dolarlık dev bir yatırıma temel atma töreni gerçekleştirildi. 14 tesisle Aselsan’ın üretim hacmi yüzde 40 arttı.

Yaptığımız işleri anlatmaya günler yetmiyor. 6 milyon 500 bin metrekare büyüklüğünde dev bir tesisi Aselsan inşa edecek. Çelik Kubbe unsurları elektronik harp sistemleri üretilecek. ASELSAN şu anda Türkiye'nin en değerli şirketi.

BÖLGEMİZ CİDDİ TEHDİTLER ALTINDA

Coğrafyamızda ciddi tehditler var. Bu coğrafyanın huzura kavuşmasını istemeyen unsurlar var. Bunu Türk milleti de görüyor. Bu unsurlara karşı yapabileceğimiz en önemli iş milli projeleri hızlandırmak. Geleceğin teknolojilerine yatırım yaptığımızda kazanan olduk. Birileri korkar mı korkmaz mı bilmem ama bizim kimseden korkmayacağımızı bu projeler söylüyor"