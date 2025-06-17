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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ROKETSAN'ı ziyaret etti

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#Mehmet Fatih Kacır#ROKETSAN#ROKETSAN Ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ROKETSANı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 21:21

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ROKETSAN ziyaretine ilişkin, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında söz konusu ziyarete dair bilgi verdi.

Şirketin, Türkiye'nin yeni nesil roket, füze ve mühimmat sistemleri üreticisi olduğuna işaret eden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

Kacır, şirketin, Türk savunma sanayisinin roket ve füze teknolojilerindeki lider kuruluşlarından olduğunu belirterek, ziyarette kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktardı.

ROKETSAN, ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri, MAM-L SİHA Akıllı Mühimmatı, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, BORA Taktik Balistik Füze, HİSAR ve SİPER hava savunma füzeleri, TAYFUN Balistik Füze Sistemi teknolojileriyle dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasından biri olarak uluslararası arenada yerini alıyor.

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#Mehmet Fatih Kacır#ROKETSAN#ROKETSAN Ziyaret

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