Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'te konuştu

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Bir dizi program için kente gelen Bakan Kacır, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Kacır, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleriyle görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunun temellerinin atıldığı, ağır sanayi hamlesinin ilk nüvelerinin gerçeğe dönüştüğü Karabük'te olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayileşme ve Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu sürdürdüğünü belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' kılacak işlerin temelinde biz bu katma değerli üretim yolculuğunu görüyoruz. Bu anlayışla son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sanayileşmeyi hızlandırdık. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 415 bindi. Bugün 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz organize sanayi bölgelerinde fabrikaların çarklarını çeviriyor, dumanını tüttürüyor." diye konuştu.

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Türkiye'de tüm organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrika sayısının AK Parti iktidara geldiğinde yalnızca 11 binken bugün 59 binden fazla fabrikanın organize sanayi bölgelerinde Türkiye'nin üretim gücüne güç kattığını aktaran Kacır, Türkiye'nin bazı bölgelerinin değil, 81 kentin tamamının bu yolculuğa etkin katıldığını kaydetti.

Kacır, terörden temizlenen şehir ve toprakların üretimin merkezi haline geldiğine, Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencereleri doğduğuna işaret ederek, "14 yıla yakın Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptık, en zor zamanlarında onları yalnız bırakmadık. Şimdi yanı başımızda Suriye adeta yeniden inşa edilecek ve anadili gibi Türkçe konuşan milyonlarca Suriyeli Suriye'yi yeniden inşa ederken biz elbette yine onların yanında olacağız. İnşallah kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağları 10 yıllar boyunca iki ülkenin ortak geleceğine çok önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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"SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİLİK YÜZDE 80'LERE ÇIKTI"

Dünyada yeni bir döneme girildiğini, artık bölgesel işbirliklerinin öne çıktığı, küreselleşme rüzgarının tersine döndüğü bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Böyle bir dönemde Türkiye 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmakta olduğu Avrupa Birliği için en önemli tedarik ve üretim merkezi. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın güvenliğine de önemli katkılar sunacak. Türkiye'de savunma sanayisinde yerli ve milli ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık. Avrupa Birliğinde bu halihazırda yüzde 20."

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Kacır, Türkiye'nin Avrupa Birliğinin savunma sanayisi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ortaya koyabileceği çok fazla iş, çok fazla proje olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20. yüzyılda önemli bir havacılık ülkesi değilken bugün milli İHA, milli SİHA, helikopter platformları, jet eğitim uçakları, savaş uçaklarımızla yeni havacılık gücü haline geldik. Türkiye insansız hava aracı pazarında dünyada açık ara lider, küresel pazarın yüzde 68'i Türkiye'nin markalarının elinde. Bayraktar, Akıncı, Aksungur, Anka, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kağan ve Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor bugün. Bütün bunlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Bu yolculuğu güçlü şekilde devam ettireceğiz. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık, katma değerli üretim ve topyekun kalkınma yolculuğumuzdan asla taviz vermeyeceğiz ve bu yolculuğumuza 81 şehrimizin tümünün enerjisini katmayı yine sürdürüyor olacağız."

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"TÜRKİYE'Yİ 100 YILLIK BAŞARI HİKAYELERİYLE TANIŞTIRMAK İÇİN GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Kacır, Karabük'te son 22 yılda 240 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, 29 milyar liralık yatırımın ve 6 bin 700'den fazla istihdamın önünü açtıklarını, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesini şehre kazandırdıklarını anlatarak, KARDEMİR'i geçen yıl endüstri bölgesi ilan ettiklerini hatırlattı.

Kentte KOSGEB desteklerinden yararlananların sayısının 1990-2002 arası dönemde iki elin parmağını geçmediğini belirten Kacır, iktidarları döneminde ise 4 bin 400'den fazla KOBİ'nin, KOSGEB'den 733 milyon lira destek aldığını kaydetti.

Kacır, Karabük'e Teknopark, AR-GE merkezi, tasarım merkezi kazandırdıklarını ifade ederek, TÜBİTAK eliyle kentte 104 bilimsel projeye, 895 bilim insanına 452 milyon lira katkı sunduklarını, her yaştan vatandaşa, özellikle gençlere, çocuklara bilimsel bilgiyi deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunacak bilim merkezini de kazandırdıklarını anlattı.

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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı eliyle Karabük'te 205 projeye 557 milyon lira destek verdikleri bilgisini paylaşan Kacır, gelecek dönemde özellikle demir çelik sektöründe daha nitelikli yeni ve yüksek katma değerli ürün üretimini güçlü şekilde destekleyeceklerini vurguladı.

Kacır, orman ürünleri, enerji, makine ve mobilya sektörlerinde yine yüksek kalite ve verimlilikte üretim sağlayarak Karabük'ü marka haline getireceklerini belirterek, teşvik sisteminde yeni adımlar atacaklarını, yerel kalkınma hamlesi programını başlatacaklarını kaydetti.

Karabük'te sıcak daldırma galvaniz tesisini hayata geçireceklerini, Türkiye'nin en fazla orman örtüsüne sahip ili olan Karabük'te özellikle orman ürünlerine yönelik yeni yatırımları da bu kapsamda şehre kazandıracaklarını dile getirerek, "Biz bu yolculukta bütün şehirlerimizin bu yarışa dahil olmasını ve en hızlı şekilde Türkiye Yüzyılını inşa etmeye dönük projeleri hep birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK kadrolarımızla sizlerin heyecanıyla, enerjisiyle inşallah Türkiye'ye yeni başarı hikayeleri kazandırmak, Türkiye'yi 100 yıllık başarı hikayeleriyle tanıştırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskipazar OSB'de bulunan bir fabrikaya ve KARDEMİR'e basına kapalı ziyaret gerçekleştiren Bakan Kacır'a, Vali Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile protokol üyeleri eşlik etti.