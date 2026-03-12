×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İçişleri Bakanı Çiftçi ile Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Mustafa Çiftçi#Akın Gürlek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İçişleri Bakanı Çiftçi ile Adalet Bakanı Gürleki ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 00:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çiftçi ve Gürlek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’yi ziyaretimde, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Bakan Çiftçi ise paylaşımında "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Gürlek’i ziyaretine ilişkin de "Kurumlarımız arasındaki işbirliklerini istişare ettik. Değerli Bakanımıza ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Gürlek ise ziyaret için paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği, dijital dönüşüm süreçleri ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak ortak projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, büyük bir uyum içerisinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#Mustafa Çiftçi#Akın Gürlek

BAKMADAN GEÇME!