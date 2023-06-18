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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: HGK-82 sistemi tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet#Fatih Kacır#Çorlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 13:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayiinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde Bayraktar Akıncı'nın HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla atış testi icra edildi. Akıncı’nın ateşlediği HGK-82 belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) Bayraktar Akıncı’dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, “Hassas güdüm kitlerinin SİHA’larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek” dedi.

 

“MİLLİ MÜHİMMATLAR TAM ENTEGRASYONLA ÇALIŞIYOR”

Bakan Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını belirterek,

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“Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA’larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: HGK-82 sistemi tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli

 

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA KULLANILIYOR

BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82’in mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını anlatan Kacır, “Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz” dedi.

 

“SAGE’DE ÖNEMLİ PROJELER ÜRETİYORUZ”

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bir başarıya bir kez daha tanık olduklarını belirterek, “Özellikle SAGE’de çok önemli projeler yürütüyoruz. Projelerdeki ilerlemeler göğsümüzü kabartıyor. Yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için oldukça önemli. Cumhuriyetimizin 100, TÜBİTAK’ın 60. yılında bu gururla önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet#Fatih Kacır#Çorlu

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