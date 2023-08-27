Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Gençlerimizin başarıları ile ülkemiz tarih yazacak

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Bursa'da bir dizi ziyaret için gelen Bakan Kacır, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği, 'Genciz Geleceğiz' buluşmasına; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve çok sayıda genç katıldı.

'PROJELERİMİZ GENÇLER TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ'

Türkiye'nin ilk plastiksiz kütüphanesi olan 'Uyumayan Kütüphane'de gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Kacır, soruları yanıtlayıp, savunma sanayisinde gelinen noktayı anlattı. Kacır, "Yaptığımız faaliyetler, ortaya koyduğumuz projeler, gençler tarafından çok sahiplenildi. Türkiye, 10-15 yıl içerisinde insansız hava araçlarında dünyanın bir numarası oldu. Bu kadar kısa bir süre içerisinde Türkiye, sınıfında dünyanın en iyi milli insansız hava araçlarını yapan ülke olma noktasına geldi. Gençlerimizin başarıları ile ülkemiz tarih yazacak" dedi.

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'TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 'Hizmette Öncelik Gençlerindir' şiarıyla eğitimden iş hayatına, kültür sanattan spora, hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarını söyledi. Yılmaz, "Gelecek nesillerimizi ihya edecek projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemize kazandırdığımız uyumayan kütüphaneler önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Hizmete açtığımızdan bu yana Yıldırım'ın eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandıran kütüphanelerimizi aynı zamanda birer sosyal yaşam merkezi olarak planladık. Gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, eğitim ve seminerler düzenleyerek, programlar icra ederek, bu mekanları yaşayan birer merkez haline getirmeye gayret ediyoruz. Evlatlarımızın geleceği için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, bizlere ve gençlerimize olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)