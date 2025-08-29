Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Milli Eğitim Bakanı Tekin CNN Türk'te: Türkiye uzay teknolojisinde hızla ilerliyor

Haberin Devamı

Gökyüzü Gözlem Etkinliği Erzurum'da düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, etkinlik sırasında CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

"BU YIL REKOR BİR KATILIM OLDU"

Bakan Kacır'ın açılamasında öne çıkanlar şöyle;

Muhteşem bir heyecan var. Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla misafirimizi ağırlıyoruz. Aslında 35 bin başvuru oldu. Rekor bir başvuru bu. Ama alanın darlığından bin kişiyi kura ile seçebildik. Bu etkinlik 27 yıldır düzenleniyor. Ama bu yıl rekor bir katılım söz konusu. Dünyadaki en stratejik noktadayız. Uzay alanını çok önemsiyoruz. Hem görüntüleme hem de haberleşme uydularında yerli ve milli kabiliyetlerimiz en ileri düzeyde. Daha yapacak birçok işimiz var.

"TÜRKSAT 7A'NIN PROJESİ DEVAM EDİYOR"

Türksat 7A'nın projesi devam ediyor. Biz ASELSAN, TUSAŞ olarak Türksat 7A'ya hazırız. Türksat 7A da daha ileri teknoloji olması söz konusu. Biz bütün bunları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üretmek konusunda iddialıyız. Türkiye uydularda ithalatçı olmayı geride bıraktı. Bu projenin de imzalarını yakın zamanda atacağız. Türksat 7A'yı yerli ve milli olarak gerçekleştireceğiz. 2026 sonunda Ay aracımız hazır hale gelecek. 2027 yılında milli hibrit rekor motoruna sahip uzay aracıyla Ay'a ulaşacağız. Tüm bunlar Türkiye'ye sınıf atlatıyor. Tüm bunların hepsi bir ekosistem meselesi. Yeni bir uzay ekonomisinden bahsediyoruz. Önümüzdeki yıl Uluslararası Uzak Kongresi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız.

"NSOSYAL'İN 1 MİLYONU AŞKIN AKTİF KULLANICISI VAR"

NSosyal TEKNOFEST kuşağının imza attığı bir iş. Teknolojinin tüm alanlarında yerli ve milli unsurlara sahip çıkmalıyız. 1 milyonu aşkın aktif kullanıcısı var. Giderek ilgi artıyor.

"KENDİ NAVİGASYON UYGULAMAMIZ İÇİN PROJE BAŞLATTIK"

Geçtiğimiz aylarda bazı çağrılar yaptık. Türkiye'nin kendi navigasyon uygulamasını geliştirmesi üzerine bir proje başlattık. Yapay zeka çözümlerinde yerli ve milli çözümlerin önünü açıyoruz. Teknolojide bağımsız oldukça Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme konusunda daha başarılı oluyoruz. Her alanda bu heyecanı hep birlikte sahiplenmeliyiz.

Önümüzdeki sene iki tane gökyüzü gözlem etkinliği olacak. Şehirler daha sonra belirlenecek.

BAKAN TEKİN: ÇOCUKLARIMIZI BİLİME TEŞVİK EDEN TÜM UYGULAMALARI DESTEKLİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Buradaki heyecanın görülmesini isterdim. Bakanlık olarak çocuklarımızı bilime teşvik eden tüm uygulamaları destekliyoruz. Bakanımızın anlattığı gelişmeleri çocuklarımızın öğrenmesini istiyoruz. Çocuklarımızın bilime olan ilgisinin artmasını istiyoruz." dedi.