Sanayi sitesindeki patlamada 2 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto yıkama- yağlama yapılan iş yerinde tanker temizlendiği sırada patlama oldu. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı.

İş yerindeki otomobil de yangında alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.