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Sanayi sitesindeki patlamada 2 kişi yaralandı

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#Osmaniye#Osmaniye Sanayi Sitesi#Patlama
Sanayi sitesindeki patlamada 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 14:24

Osmaniye Sanayi Sitesi'nde, oto yıkama dükkanında tanker temizliği sırasında meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Ek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto yıkama- yağlama yapılan iş yerinde tanker temizlendiği sırada patlama oldu. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı.

Sanayi sitesindeki patlamada 2 kişi yaralandı

İş yerindeki otomobil de yangında alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinin depo kısmının da kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sanayi sitesindeki patlamada 2 kişi yaralandı

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#Osmaniye#Osmaniye Sanayi Sitesi#Patlama

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