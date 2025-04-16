Sanayi sitesindeki esnafı canından bezdirdiler! 'Müşterilerim dükkana girerken korkuyor'

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Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, otomobil ve motosikletlerle drift atan sürücülerden şikayetçi. Sanayinin girişindeki 5009 Sokak'ta dükkanları bulunan esnaf, sokağa yaya geçidi ve kasis istiyor. Akşam saatlerinde sokakta drift atıldığını belirten esnaf, sürücülerin aşırı hız yaptığını kaydetti. Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden esnaf, sokakta yolun karşısına geçerken tedirgin olduklarını söyledi.

'MÜŞTERİLERİM DÜKKANA GİRERKEN KORKUYOR'

Sanayide motosiklet tamircisi Mehmet Nihat Yakut, "Buradan hızla geçen araçlardan çok rahatsız oluyoruz. Akşam saatlerinde drift yapıyor, egzoz patlatıyorlar. Esnaf çok rahatsız. Yolun karşısına çöp dökmeye geçerken çok korkuyoruz. Tereddüt ediyoruz.

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İlla kİ bir ölüm olduktan sonra mı burada önlem alınacak. Bu arabaların egzoz seslerinden, aşırı süratlarından şikayetçiyiz. Buraya yaya geçidi ya da tümsek yapılsın. Bu araçların gürültüsünden, drift yapmasından, egzoz seslerinden bıktık. Müşterilerim dükkana girerken korkuyor" diye konuştu.

'CAN GÜVENLİĞİ YOK'

Sanayide kahvaltı salonu bulunan Hasan Uğur, "Buradan geçen motorlar, otomobiller egzozlarıyla bizi rahatsız ediyor. Burada işi olan ve yolun karşısına geçmek zorunda kalanların can güvenliği yok. Bu egzozları özel yaptırıyorlar, buradan geçerken otomobillerini, motorlarını bağırtıyorlar. Müşterilerimiz de bundan rahatsız. Karşıya geçerken dikkat etmesek, bize de çarpacaklar. Bunları yavaşlatıcı bir önlem olsa çok iyi olur" dedi.