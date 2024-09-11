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İstanbul'daki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

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#İstanbul#Sanayi Sitesi#Cinayet
İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 10:21

Sarıyer’de tamirhane sahibi İlhan Gürleyen(54)’ü başından tabancayla vurarak öldüren şüpheli öldürülen İlhan Gürleyen'in daha önceden çalıştığı tamirhane sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Şüpheli A.D. ‘Babam ölünce yanımızdan ayrılıp dükkan açmıştı. Benim bütün müşterilerimi çaldı. O nedenle yaptım.’ dedi.

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Sarıyer, Huzur mahallesinde 8 Eylül Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda işlettiği tamirhanenin önünde oturan İlhan Gürleyen, yanına yaklaşan bir kişinin başına bir el ateş etmesiyle hayatını kaybetti.

İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülediğini tespit etti.

İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

Görüntülerde üzerinde gri mont ve kapüşon bulunan şüphelinin yürüyerek iş yerine doğru geldiği, hiç bir şey söylemeden dükkanın önünde oturan İlhan Gürleyen’e ateş ettiği görüldü.

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İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

Başından vurulan İlhan Gürleyen olay yerinde hayatını kaybederken, şüphelinin hızla kaçarak uzaklaştığı anlarda güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada kısa sürede şüphelinin kimliğini belirlendi. Şüpheli Mehmet A.D.(41)’in kendi otomobiliyle olay yerine geldiği, bir arka sokağa park ettikten sonra olayı gerçekleştirip aynı araçla kaçtığı belirlendi.

İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

Polis, şüpheli Mehmet A.D.’nin Başakşehir’de bulunan evinin önünde park edilmiş olarak bulunan otomobilinde yaptığı aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet 9 mm tabanca buldu. Takibi sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Başakşehir’de yolda yürürken gözaltına aldı.

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İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet A.D.’nin öldürülen İlhan Gürleyen’in daha önce çalıştığı tamirhanenin sahibinin oğlu olduğu belirlendi. Çalıştığı tamirhane sahibi ölünce, kendisine bir dükkan açan İlhan Gürleyen’in daha önceden müşterilerini çaldığını iddia eden Mehmet A.D. ilw le tartıştığı belirlendi. Poliste sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, maktulün müşterilerini çaldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbuldaki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Yanımdan ayrılıp bütün müşterilerimi çaldı

 

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#İstanbul#Sanayi Sitesi#Cinayet

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