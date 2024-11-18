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Sanayi sitesinde terör estirdiler: Gürültü yapıp uyarıya gelen polise saldırdılar

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#Polis#Sanayi#Muğla
Sanayi sitesinde terör estirdiler: Gürültü yapıp uyarıya gelen polise saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 14:56

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'gürültü' ihbarı üzerine sanayi sitesindeki bir iş yerine sevk edilen polis ekipleriyle çalışanlar arasında arbede çıktı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 8 Kasım saat 00.30 sıralarında Gerişburnu Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre geç saatlere kadar açık olan iş yeri, çalışmaları sırasında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi.

Sanayi sitesinde terör estirdiler: Gürültü yapıp uyarıya gelen polise saldırdılar

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışanları uyardı. Uyarıyı dikkate almayan çalışanlarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sanayi sitesinde terör estirdiler: Gürültü yapıp uyarıya gelen polise saldırdılar

Sanayi sitesinde terör estirdiler: Gürültü yapıp uyarıya gelen polise saldırdılar

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#Polis#Sanayi#Muğla

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