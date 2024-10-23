×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sanayi sitesinde şaşkına çeviren olay: Karga kaputun üzerinden anahtarı alıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Karga#Sanayi Sitesi#Mersin
Sanayi sitesinde şaşkına çeviren olay: Karga kaputun üzerinden anahtarı alıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 11:25

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir karga, atölyede tamir edilen otomobilin kaputu üzerine bırakılan anahtarı gagasıyla alıp uçarak 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına bıraktı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, atölye çalışanları, karganın peşinden koşup, çatıdan anahtarı aldı.

Haberin Devamı

Olay, dün, Erdemli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibi Yusuf Sezgen (41) ve personeli çalışırken, uçarak gelen bir karga, tamiri yapılan otomobilin üzerine kondu. Otomobilin tavanında gezinen kargo, kaput üzerine bırakılan anahtara doğru yöneldi ve gagasıyla alıp uçtu.

Sanayi sitesinde şaşkına çeviren olay: Karga kaputun üzerinden anahtarı alıp kaçtı

Çalışanların peşinde koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına kondu. Kargayı takip edip, okulun çatısına çıkan çalışanlar, anahtarı aldı. Olayın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Yusuf Sezgen, anahtarı aldığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

Sanayi sitesinde şaşkına çeviren olay: Karga kaputun üzerinden anahtarı alıp kaçtı

Haberin Devamı

Öte yandan karganın anahtarı aldığı, çalışanların peşinden koştuğu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayi sitesinde şaşkına çeviren olay: Karga kaputun üzerinden anahtarı alıp kaçtı

Sanayi sitesinde şaşkına çeviren olay: Karga kaputun üzerinden anahtarı alıp kaçtı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karga#Sanayi Sitesi#Mersin

BAKMADAN GEÇME!