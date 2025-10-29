Sanayi sitesinde pompalı dehşet... 12 yaralı

Haberin Devamı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde bulunan Anadolu Sanayi Sitesi’nde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmadağ Sokak üzerinde yer alan Osman Çapar’a ait otomobil boya atölyesine gelen saldırganlar, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle rastgele ateş açtılar.

Saldırı sırasında saçmaların iş yerinde bulunan ve sokaktan geçenlere isabet etmesi sonucu 12 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheliler bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırganların araçla kaçabileceği noktalarda ekipler tedbir aldı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.