×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sanayi sitesinde pompalı dehşet... 12 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Selçuklu#Silahlı Saldırı
Sanayi sitesinde pompalı dehşet... 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 07:00

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde pompalı tüfeklerle saldırı düzenlendi. Saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralanırken, saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde bulunan Anadolu Sanayi Sitesi’nde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmadağ Sokak üzerinde yer alan Osman Çapar’a ait otomobil boya atölyesine gelen saldırganlar, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle rastgele ateş açtılar.

Saldırı sırasında saçmaların iş yerinde bulunan ve sokaktan geçenlere isabet etmesi sonucu 12 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheliler bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırganların araçla kaçabileceği noktalarda ekipler tedbir aldı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Selçuklu#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!