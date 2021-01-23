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Gündem
Yılmaz OKUR - DHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 05:57 | Son Güncelleme:

Sanayi sitesinde korkutan yangın!

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Sanayi sitesinde korkutan yangın!
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Ümraniye’de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ümraniye’de Dudullu Sanayi Sitesi içerisindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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