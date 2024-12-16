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Sanayi sitesinde feci olay: Doğrama kazanına giren işçi, makine çalışınca hayatını kaybetti

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#Sanayi Sitesi#İş Kazası#Kayseri
Sanayi sitesinde feci olay: Doğrama kazanına giren işçi, makine çalışınca hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 12:38

Kayseri'de Abdurrahman Kabadayı (38), tamir için girdiği plastik doğrama kazanın çalışması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki bir PVC fabrikasında meydana geldi. Abdurrahman Kabadayı, çalıştığı fabrikada bozulan plastik doğrama kazanını tamir etmek için içine girdi. Makine, Kabadayı içindeyken çalıştı. Kazanın içinden çıkamayan Abdurrahman Kabadayı, hayatını kaybetti.

Sanayi sitesinde feci olay: Doğrama kazanına giren işçi, makine çalışınca hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazandan çıkarılan Abdurrahman Kabadayı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Sanayi sitesinde feci olay: Doğrama kazanına giren işçi, makine çalışınca hayatını kaybetti

Sanayi sitesinde feci olay: Doğrama kazanına giren işçi, makine çalışınca hayatını kaybetti

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#Sanayi Sitesi#İş Kazası#Kayseri

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