Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştu

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Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini; kağıda, gümüşe, porselene, kumaşa, göz nuruyla nakış nakış işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri dokuz gün boyunca sergilenecek.

SERGİDE ESERİ BULUNAN SANATÇILAR

Sergide Ayşenur Kadakçı Velioğlu, Büşra Hömek, Demet Aktan, Elif Kuru, Funda Geniş Soy, Halime Karataş, İnci Yücesoy Demircan, Mafirat Eraslan, Mehmet Najafzadeh, Muhterem Pakyürek, Nazlı Durmuşoğlu Utku, Gül Camadan, Nurcihan Velioğlu, Neslihan Can, Nurten Demircan, Ömer Faruk Dere, Özcan Özcan, Reza Zolghadr, Üzeyme Ahmetoğlu ve Zehra Nihal Öztürk’ün eserleri yer alıyor.





RABİA BABAOĞLU: AMACIMIZ SANAT

Serginin ilk gününde ziyaretçileri ağırlayan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Rabia Babaoğlu şunları söyledi:

‘’Derneğimizin amacı, Türk kültürü ve sanatını tanıtmak ve bu konulara meraklı kişilere kurs imkanı sağlamak. Ve bu kurslarda başarılı olan eserlerin satışlarının değerlendirilmesinde fayda sağlamak. Sanat veya bu konularda meslek becerileri elde etmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

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“Derneğimiz bir gönüllü ordusundan oluşuyor. Gerçekten işinde başarı sağlamış bu kültürü öğretmek için ve bu beceri kurslarında faydalı olabilmek için yardımcı olan çok büyük bir gönüllü ordumuz var. Piyanodan tekzibe resimden karakalem çalışmalarına birçok kurs bulunuyor. Birçok alanda da isteye bağlı olarak kurslarımızı düzenliyoruz. Ve bu kurslara da çocuk, erkek, kadın fark etmeksizin istekli olan herkes katılabiliyor.”

“Kurslarda üretilen eserler kişilerin isteğine bağlı olarak satılabiliyor ya da saklanabiliyor. Ustalar sergisi dedik biz, sergilemek isteyenler sergiliyor, satmak isteyenlere de gerekli yardımları yapıyoruz’’



BAŞKAN TÜRKMEN: TEK KELİME İLE MUHTEŞEM

Serginin açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sergilenen eserlerle yakından ilgilendi.

''Sergi tek kelime ile muhteşem” diyen Başkan Türkmen şunları söyledi;

“Zaten Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği’nin yaptığı her iş çok güzel. Bugün de burada bu dernek merkezinde sanatçılarımızın hocalarımızın hazırlamış olduğu birbirinden değerli eserlerden oluşan muhteşem bir sergi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Zaten kültür adına sanat adına çok güzel bir işi gerçekleştiriyorlar. Üsküdar’ımızda bu kültür sanat derneğinin adına ve amaçlarına yakışır güzel bir sergi düzenlemişler kutluyorum. Bizim için kültür ve sanat olmazsa olmazdır. Sanatın olmadığı bir toplum asla huzur bulamaz. Kültürel derinlik, zenginlik bu tür çalışmalarla ortaya çıkar”

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Üsküdar Belediyesi olarak bu tür çalışmalara ev sahipliği yapmak istediklerini belirten Başkan Türkmen “Bu tür faaliyette bulunmak isteyen STK'larımıza hocalarımıza öğrencilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği de bunun en güzel örneklerinden. Bulunduğumuz bina ancak bu kadar güzel kullanılabilirdi. Dernek yöneticilerini canı gönülden kutluyorum.” dedi.

Sergide eserleri bulunan sanatçılar ise duygularını şu sözlerle anlattılar:

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Mehmet Najafzadeh:

‘’Ben ressamım. Burada hem hocalık yapıyorum hem de kendime ait olan resimleri srgiliyorum resim yapıyorum. 3 senedir bu dernekte bulunuyorum. Sergide de 2 eserim bulunuyor’’

Reza Zolghadr:

“Kökenim İranlı. 15 senedir sanatla ilgileniyorum. Bu haftadan sonra dernekte ders vermeye başlayacağım. Ankara'nın ardından İstanbul'a taşındım. 3 senedir Türkiye'deyim daha öncesinde gelip gidiyordum. Minyatürde İran ve Türkiye arasında ortak noktalarımızın çok olduğunu gördüm. Türkiye'nin atmosferini çok beğeniyorum. Türkiye ve İran'da dünyaya örnek olabilecek minyatür çalışmaları var. Resmen sanat için Türkiye'deyim.”

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Özcan Özcan:

“18 yaşında minyatür sanatına gönül verdim. Ve o günden bugüne minyatür çalışmalarım devam ediyor. Derneğin ilk gününden bugüne kadar burada öğretmenlik yapıyorum. Türk sanatında daha yapmak istediğimiz çok işler var. Bu yapmak istediklerimi tespit ettik ve bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu dernekte bize çalışmalarımız için imkan veriyor. Bu kültürü Anadolu'nun yeniden öğrenmesi gerekiyor. Bizim resimli kitap eksiğimiz var. Bizim resimli kitaplarımız bile bizim kendi kültürümüz olan minyatürle değil. Biz çocuklarımıza sanatımızı görsel olarak sunabilirsek onlara anlatmamıza gerek kalmayacak”

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Gül Camadan:

“İlk eğitimim işletme üzerineydi yıllar sonra seramik ve çini üzerine eğitim aldım. O günden beri de çini sanatının örneklerini hem üslup olarak sergiliyorum hem eğitim vermekteyim. Hem de kendim yapmaktayım. Kurslarımız çok keyifli geçiyor, bir kere enerjimiz çok iyi. Öğrencilerimim de öğrenmeye aç insanlar kıymet veren insanlar. Herkesin ulaşabileceği sanatın her alanını öğrenebileceği bir yer burası.”

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YANSITACAK

Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri dokuz gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.



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