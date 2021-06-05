Sanatçıya destek sözü

Adını 1829 yılında şehirdeki kömürü ilk bulan Uzun Mehmet’ten alan cami ile MFA Kocayusuf Maske Fabrikası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Taksim Camisi’ne de hediye ettiği, aslı Topkapı Sarayı’nda bulunan Ahmed Karahisari’nin el yazması Kuran-ı Kerim replikasını Uzun Mehmet Camisi’ne de bağışlarken şunları söyledi:

CAMİLERİMİZ HEDEF

“Şehadetleri dinin temeli olan ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, binler yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar, milletimizin birliğine, beraberliğine saldırmaya başladılar. Bunun için cem olduğumuz yani kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Cami nedir? Cami cem olunan yerdir. Müminler burada cem olurlar. Burada bir olurlar. Burada kardeş olurlar. Burada beraber olurlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar.

AYETLERE SALDIRI

FETÖ’den PKK’ya kadar, Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. Ne zaman hangi fırsatı bulsalar maalesef dini kurumlarımıza, Allah’ın ayetlerine saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devem ettirdiler. Aynı yolu takip eden kimi çevrelerin yine camilerimiz ve milletimizin inancı üzerinden ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki pek çok ülkeyi icat ettikleri, besleyip, büyüttükleri sapkın akımlar üzerinden yıkımlara, acılara, kan ve gözyaşına boğanlar, aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için de çok uğraştılar. Milletimiz, hamdolsun bu fitnelerin hiçbirine geçit vermemiş, hepsini de bünyesinden söküp atmıştır.

EKONOMİ KONTAK KAPATMADI

Şimdiye kadar salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla yaptığımız yardım, destek ve hibelerin büyüklüğü 661 milyar TL’yi buldu. Hani hükümet nerede diyorlar ya? 661 milyar lira destek verdik. Kime? Tüm esnafımıza, yatırımcılarımıza. Türkiye salgın sürecinde vatandaşlarına ve iş dünyasına en fazla destek sağlayan ülkeler arasında. Şartların adeta durma noktasına geldiği dönemde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve tarım krediye olan borçlarını erteliyoruz. Zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. 31 bin sanatçıya, 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörümüze de 25 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız.”

KÖMÜRLE ‘YA ALLAH’ YAZILDI



Adını 1829 yılında şehirde kömürü ilk bulan Uzun Mehmet’ten alan camide aynı anda 6 bin kişi ibadet edebilecek. Yapımı 1.5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlayan Uzun Mehmet Camisi’nin mihrabında kömürle işlenmiş, Arap harfleriyle ‘Ya Allah’ yazısı yer aldı. 2 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan caminin 72’şer metre uzunluğunda 4 minaresi var.

DENİZKURDU TATBİKATINA BAĞLANTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cami açılışından sonra Zonguldak Belediyesi’ni ziyaret etti. Buradan Denizkurdu Tatbikatı’nın harekât merkezine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikata katılan askerleri selamladı.

“Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve TSK’nın başkomutanı olarak tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyorum” diyen Erdoğan şunları söyledi: “TSK disiplini, yetenekleri, caydırıcılığı ve kararlılığıyla harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir. Son dönemde Doğu Akdeniz’den Suriye ve Irak’taki terör operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkânı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi.

YERLİ SİLAH SİSTEMLERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız başta Mavi Vatan ve Denizkurdu tatbikatları olmak üzere, bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven, hasımlara korku veren başarılara imza attı. Denizkurdu 2021 tatbikatıyla inşallah bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Yerli ve milli silah sistemlerimizin, gemilerimizin, uçaklarımızın, insansız hava ve su üstü araçlarımızın etkinliğini yine bu tatbikatta test ediyoruz. Ayrıca farklı kuvvetlerimiz arasındaki müşterek çalışılabilirlik anlayışını da geliştirmiş oluyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzu kabiliyetlerini görme, değerlendirme, şayet eksiklikler varsa onları da kısa sürede telafi etme imkânına kavuşturuyoruz.

GÜÇLÜ ORDU, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Uluslararası hukuka uygun olarak, eğitim amaçlı, geniş katılım ve kapsamlı organizasyona; Ege ve Doğu Akdeniz’de icra ettiğimiz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Güçlü ordu güçlü Türkiye, bu inançla son 19 yıldır olduğu gibi gelecekte de TSK’yı desteklemeye, gücünü güç katmaya devam edeceğiz.”

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