Sanatçılara destek talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın nedeniyle zor günler geçiren sanatçıların nefes alabilmeleri için belediyelere çağrıda bulundu. Sanatçılar için CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun koordinatörlüğünde 8 maddelik yerel yönetimler çağrısı hazırlandı.

‘HALKIMIZI TİYATRO İLE BULUŞTURUN’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla tüm belediye başkanlıklarına gönderilen çağrıda, şu ifadelere yer verildi: “Önümüzde tarihi bir görev var. Tüm imkânlarımızla kültür ve sanatı ayakta tutmak, kültür ve sanat emekçilerini desteklemek boynumuzun borcudur. Yetki alanınız içinde yaşayan yurttaşlarımızın sanata ve kültürel faaliyetlere eşit biçimde erişimini sağlamak, binlerce sanatçının mesleklerini sürdürebilmeleri için gerekli desteği vermek bizlerin görevidir. Müzik, tiyatro, gösteri ve performans sanatçıları için gerekli sahne ve gösteri şartlarını sağlayınız. Sanatçıları desteklemek için, nüfus yoğunluğunuz ve bütçeniz oranında oyun alımı yapınız. Sahip olduğunuz açık hava gösteri merkezleri, amfiler gibi mekânları, ekonomik koşulları ve pandemi kısıtlamalarını da gözeterek; müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarına sembolik ücretlerle veya ücretsiz tahsis ediniz. Müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarının, yerel yönetimlerimizin sorumluluğu altında bulunan dijital mecralarda pandemi süreci sona erene kadar bilet ücreti karşılığında etkinlik yapmalarına imkân sağlayınız. Parklar, bahçeler, amfiler ve tarihi mekânlarda ‘tiyatro seyirliği’ geleneğini yeniden başlatınız. Yıllar içinde sonlanmış tiyatro festivalleri ve tiyatro günleri gibi organizasyonlarla halkımızı yeniden tiyatro ile buluşturunuz. Tiyatro, çocuk tiyatrosu, konser, dans gösterileri, fuar, söyleşi gibi kültürel etkinlikleri yaygınlaştırınız. Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri ve sonuçlarını aylık olarak genel merkezimize raporlayınız.”

3. DOZ AŞISINI YAPTIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz COVID-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim” dedi.

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