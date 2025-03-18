Sanatçı Züleyha Ortak’ın evine duşakabin tamiri için gitmişti... Yeğeni tarafından sokak ortasında böyle öldürüldü

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Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesinde 15 Mart Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sanatçı Züleyha Ortak ’ın evine duşakabin tamiri için gelen Taştan Karaca, yeğeninin "Görüşmemiz lazım" mesajı üzerine kapının önüne inmiş burada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra polis tarafından yapılan soruşturmada Taştan Karaca’ya tadilat sırasında yardım eden H.E. poliste verdiği ifadesinde "Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. 'Mutlaka konuşmamız lazım' dedi. O aşağı inerken bende yanında indim. Ancak hiç birşey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı." dedi.

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SİLAH ÇALILIK ALANDA BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde Taştan Karaca ve yanındaki kişinin bir süre aşağıda bekledikleri, bu sırada sol taraftan yaklaşan yeğen Caner K.’nin silahını çıkararak art arda tetiğe bastığı görüldü. Şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Caner K. gözaltına alındı. Şüpheliye yapılan yer gösterme sırasında olayda kullandığı silahın Sarıyer, Hisarüstü mevkiinde çalılık alanda bulunduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin miras anlaşmazlığı sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TAŞDAN AĞABEY MALZEMELERİ ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞTI"

Konuyla ilgili konuşan Züleyha Ortak, "Taşdan malzeme almak için dışarı çıktığında kapının önünde yeğeni tarafından vurulduğunu biliyoruz. Görüntülerde, yeğeninin çok soğuk kanlı bir halde geldiğini ve bizim saydığımız kadarıyla 6 el ateş ediyor. Aslında burada bir tadilat vardı. Klozet ve duşakabin yapılıyordu. Daha sonra eşyalarını olduğu gibi bırakıp kapının önüne çıktı.

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Yeğeni, 'Amca konum at geleyim bir seni göreyim' demiş. O sırada arabasına doğru gitti. Amcasını gördüğü anda çok yakın bir mesafeden ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı. Zaten 10-12 saniyede olan bir durum. Herkes şokta zaten" ifadelerini kullandı.

"GERİYE BURADA ÇALIŞIRKEN YARIM BIRAKTIĞI DUŞAKABİN VE BANYO KALDI"

"Giden de onların canı, yapan da onların canı" diyen Ortak, "Ekmeğini taştan çıkaran bir yandan da servis çeken 50 yaşında bir adamdı. Aslında neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Bir mal davası olduğu söyleniyor. Akrabaları geldi ve buradaki araba anahtarı, ceketi ve malzemelerini aldı. Geriye burada çalışırken yarım bıraktığı duşakabin ve banyo kaldı. Taşdan ağabey güvenlikteki ağabeyin akrabasıydı.

Bizim bütün işlerimizi onlar görüyor. Burası bir rezidans binası gibi gözükse de ailelerin oturduğu 44 dairenin olduğu, hepimizin birbirimizi tanıdığı ve komşuluk ilişkilerinin hala devam ettiği bir bina. Ben de bir süredir burada olmadığım için tadilat yapıp evi tamamen yenilemek istedim.



Adam bunu yaparken böyle talihsiz bir olay yaşandı. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Giden de onların canı, yapan da onların canı. Umarım bir an önce yakalanıp hak ettiği cezayı çeker" diye konuştu.