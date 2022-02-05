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Sanatçı Teoman'ın da bulunduğu ünlü kafeye silahlı saldırı!

#Bebek#Kafe#Silah
Sanatçı Teomanın da bulunduğu ünlü kafeye silahlı saldırı

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı mekana alınmayan kişi ya da kişilerin yaptığı iddia edildi. Öte yandan sanatçı Teoman'ın da saldırı sırasında kafede olduğu ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Olay, 01.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki ünlü bir kafede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde kafeye gelen kişi ya da kişiler mekana alınmadı. Saat 01.30 sıralarında tekrar olay yerine gelen kişi ya da kişiler, caddeden kafeye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 2 kafe çalışanı ile 1 çiçekçi yaralandı. Silahlı saldırganlar olay sonrası kaçarken ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sanatçı Teomanın da bulunduğu ünlü kafeye silahlı saldırı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ünlü kafe ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda yerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

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SANATÇI TEOMAN DA KAFEDEYDİ

Silahlar ateşlendiği sırada ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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#Bebek#Kafe#Silah

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