SanatÃ§Ä± Ã–zcan Deniz hakkÄ±nda soruÅŸturma: Ä°fade vermek iÃ§in adliyeye geldi

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, SarÄ±yer UskumrukÃ¶y'de sit alanÄ± olan arazideki Deniz'e ait Ã¼Ã§ villaya ruhsatsÄ±z ve izinsiz havuz ile ilave kapalÄ± alan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, garaj kÄ±smÄ±nÄ±n yaÅŸam alanÄ±na Ã§evrildiÄŸi belirlendi.

HakkÄ±nda "imar kirliliÄŸine neden olma" ve "KÃ¼ltÃ¼r Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na muhalefet" suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Deniz, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere savcÄ±lÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

ADLÄ°YEYE GELDÄ°

SanatÃ§Ä± Ã–zcan Deniz, bugÃ¼n ifade vermek Ã¼zere Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ä°mar SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosuna geldi.Â