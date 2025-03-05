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SanatçÄ± Özcan Deniz hakkÄ±nda soruÅŸturma: Ä°fade vermek için adliyeye geldi

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#Özcan Deniz#SoruÅŸturma#ÇaÄŸlayan
SanatÃ§Ä± Ã–zcan Deniz hakkÄ±nda soruÅŸturma: Ä°fade vermek iÃ§in adliyeye geldi
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:24

Â SanatÃ§Ä± Ã–zcan Deniz, 'Ä°mar kirliliÄŸine neden olma' ve 'KÃ¼ltÃ¼r Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanuna Muhalefet' suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade vermek Ã¼zere Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ä°mar SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosuna geldi.Â

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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, SarÄ±yer UskumrukÃ¶y'de sit alanÄ± olan arazideki Deniz'e ait Ã¼Ã§ villaya ruhsatsÄ±z ve izinsiz havuz ile ilave kapalÄ± alan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, garaj kÄ±smÄ±nÄ±n yaÅŸam alanÄ±na Ã§evrildiÄŸi belirlendi.

HakkÄ±nda "imar kirliliÄŸine neden olma" ve "KÃ¼ltÃ¼r Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na muhalefet" suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Deniz, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere savcÄ±lÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

ADLÄ°YEYE GELDÄ°

SanatÃ§Ä± Ã–zcan Deniz, bugÃ¼n ifade vermek Ã¼zere Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ä°mar SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosuna geldi.Â 

Gözden KaçmasÄ±nÃ–zcan Denize imar soruÅŸturmasÄ±Özcan Deniz'e imar soruÅŸturmasÄ±Haberi görüntüle
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#Özcan Deniz#SoruÅŸturma#ÇaÄŸlayan

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