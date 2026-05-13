Kanser tedavisi görüyordu: Yerel sanatçı Nergis Ay hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ameliyat olan Nergis Ay’ın, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yeniden sahnelere dönerek türkülerini söyleyebilmek için kemoterapi tedavisi gören sanatçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çorum’da uzun yıllardır sesi ve yorumuyla tanınan Nergis Ay’ın ölüm haberi, yakınları ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Çorumlu sanatçının cenazesiyle ilgili bilgilerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.