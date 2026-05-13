×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kanser tedavisi görüyordu: Yerel sanatçı Nergis Ay hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Nergis Ay#Sanat#Kanser
Kanser tedavisi görüyordu: Yerel sanatçı Nergis Ay hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 16:19

Çorumlu yerel sanatçı Nergis Ay, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ameliyat olan Nergis Ay’ın, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yeniden sahnelere dönerek türkülerini söyleyebilmek için kemoterapi tedavisi gören sanatçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kanser tedavisi görüyordu: Yerel sanatçı Nergis Ay hayatını kaybetti

Çorum’da uzun yıllardır sesi ve yorumuyla tanınan Nergis Ay’ın ölüm haberi, yakınları ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Çorumlu sanatçının cenazesiyle ilgili bilgilerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Kanser tedavisi görüyordu: Yerel sanatçı Nergis Ay hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nergis Ay#Sanat#Kanser

BAKMADAN GEÇME!