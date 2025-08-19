×
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyette ifade verdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 15:49

Kendisine ait YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğüne ifade verdi. Müjdat Gezen’in ifadesinde, “Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' adlı Youtube programında kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.

"BURADAKİ İFADEM ÜLKEMİN KADININI YÜCELTMEK İÇİNDİR"

Müjdat Gezen'in emniyetteki ifadesinde "Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur. Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.

#Müjdat Gezen#İfade#Youtube

